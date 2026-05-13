Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla hazırlanan 9 aylık mali raporunu açıkladı.

Gelirlerde rekor seviyede artış yaşandığını belirten Hatipoğlu, kulübün toplam yükümlülüklerinin ise 29.4 milyar liraya ulaştığını duyurdu.

BORÇTAKİ ARTIŞIN NEDENİ TRANSFERLER

Hatipoğlu, kulübün toplam yükümlülüklerinin geçen döneme göre TL bazında yüzde 18 arttığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunun 25 milyar liradan 29.4 milyar liraya çıktığını ifade eden Hatipoğlu, bu artışın en önemli nedeninin bonservisli transferler olduğunu vurguladı.

Hatipoğlu, “İlişkili olmayan ticari borçlarımız 5.7 milyar liradan 11.2 milyar liraya çıktı. Buradaki temel sebep bonservisiyle kadroya katılan oyuncularla ilgili rakamlar” dedi.

GELİRLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Borç artışına rağmen gelirlerde de ciddi yükseliş yaşandığını belirten Hatipoğlu, kulübün toplam hasılatının yüzde 47 arttığını açıkladı.

Geçen yıl 11.7 milyar lira olan hasılatın bu dönem 17.2 milyar liraya çıktığını söyleyen Hatipoğlu, “Takımlarımız sadece sahada değil, gelir tarafında da rakiplerinin önüne geçti” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİ KASAYI DOLDURDU

Sponsorluk, mağazacılık ve UEFA gelirlerinin mali tabloda büyük pay sahibi olduğu belirtildi.

Sponsorluk gelirleri 3.6 milyar liraya çıkarken mağazacılık gelirleri 4.4 milyar liraya ulaştı.

Hatipoğlu, UEFA gelirlerinin ise Şampiyonlar Ligi performansı sayesinde yüzde 167 artarak 2.75 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

FUTBOLCU MAAŞLARI 6.5 MİLYAR LİRA

Maliyet tarafında en dikkat çeken kalemin futbolcu maaşları olduğu ifade edildi.

Hatipoğlu, sporcu ücretlerinin 6.5 milyar liraya yükseldiğini belirtirken, bonservis amortisman giderlerinin ise 2.6 milyar liraya çıktığını söyledi. Toplam maliyetin 14.9 milyar liraya ulaştığı açıklandı.

DÖNEM 25 MİLYON LİRA KÂRLA KAPANDI

Tüm mali tabloya rağmen Galatasaray’ın dönemi 25 milyon lira kârla tamamladığı belirtildi.

Hatipoğlu, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan parasal kazancın tabloda önemli etkisi olduğunu söyledi.