Galatasaray, 1980-81 sezonunda kullanılan formayı yeniden tasarlayıp satışa sununca taraftarların ilgisini çekti. Kulübün hazırladığı tanıtım videosu ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Videoda dönemin takım kaptanı Fatih Terim’in yer aldığı eski takım fotoğrafındaki görüntüsünün kapatılması dikkat çekti. Terim’in sansürlendiği iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Forma ile özdeşleşmiş bir isim olan Terim’in tanıtımda yer almaması, birçok Galatasaray taraftarı tarafından eleştirildi ve sosyal medya üzerinden kulüp yönetimine yönelik çok sayıda tepki paylaşıldı.

Tepkiler sonrasında sarı-kırmızılı kulüp, tanıtım videosunu yenileyerek yeniden paylaştı. Yeni içerikte, Fatih Terim’in göründüğü kareye yer verildi.

Bunun üzerine Galatasaray ayrıca, Terim’in formayla çekilmiş fotoğrafını ayrıca paylaşarak, "1974’ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek..." ifadelerini kullandı.