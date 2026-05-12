Azerbaycan’ın devlet petrol şirketi SOCAR, İtalya merkezli entegre enerji şirketi Italiana Petroli'nin (IP) yüzde 99,82 oranındaki hissesini satın alma sürecini resmen tamamladığını açıkladı. SOCAR, Türk spor devi Galatasaray’ın sponsoru olarak biliniyor.

Eylül 2025'te imzalanan anlaşma, Avrupa Komisyonu'nun Şubat 2026'da rekabet açısından herhangi bir engel bulunmadığı yönündeki onayının ardından son aşamaya geldi.

İŞLEM DEĞERİ 2,5 MİLYON EURO

Gerekli tüm düzenleyici onayların alınmasıyla sonuçlanan işlem sonrası SOCAR'dan yapılan açıklamada, IP'nin uluslararası bir grubun parçası haline geldiği ve İtalya'nın enerji güvenliğindeki rolünün güçleneceği aktarıldı.

İşlemin finansal detayları resmi olarak paylaşılmasa da piyasa verileri, satın almanın işletme değerinin yaklaşık 2,5 milyar euro, toplam yatırımın ise 3 milyar euro seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

Italiana Petroli; İtalya genelinde 4 bin 500'den fazla akaryakıt istasyonundan oluşan geniş perakende ağı, yıllık yaklaşık 10 milyon ton kapasiteye sahip iki rafinerisi ve kapsamlı lojistik tesisleriyle göz kamaştırıyor.