Juventus’u play-off turunda saf dışı bırakan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu öncesi kart cezası tehlikesiyle karşılaştı. Kura sonucunda Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek Galatasaray’da toplam 8 isim ilk maça sarı kart sınırında çıkacak.

Galatasaray’ın son 16'da büyük tehlikesi: 8 isim kart sınırında - Resim : 1

Okan Buruk’un yanı sıra Uğurcan Çakır, Ismael Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Rolland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen, olası bir sarı kartla ikinci maçta cezalı duruma düşecek.

Galatasaray’da bu 8 kişiden herhangi biri kart görürse rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Takımın çeyrek finale yükselmesi halinde ise sarı kart cezaları sıfırlanacak.