Juventus’u play-off turunda saf dışı bırakan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu öncesi kart cezası tehlikesiyle karşılaştı. Kura sonucunda Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek Galatasaray’da toplam 8 isim ilk maça sarı kart sınırında çıkacak.

Okan Buruk’un yanı sıra Uğurcan Çakır, Ismael Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Rolland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen, olası bir sarı kartla ikinci maçta cezalı duruma düşecek.

Galatasaray’da bu 8 kişiden herhangi biri kart görürse rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Takımın çeyrek finale yükselmesi halinde ise sarı kart cezaları sıfırlanacak.