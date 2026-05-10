Yeniçağ Gazetesi
10 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray’ın şampiyonluk programı belli oldu

Galatasaray’ın şampiyonluk programı belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yapılacak kutlamaların yeri ve tarihi netleşti. Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda organizasyona ilişkin önemli kararlar alındı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Galatasaray’ın şampiyonluk programı belli oldu - Resim: 1

Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılı ekipte, kutlamaların programı da belli oldu.

1 7
Galatasaray’ın şampiyonluk programı belli oldu - Resim: 2

KUTLAMALAR RAMS PARK’TA YAPILACAK

NTV'nin haberine göre alınan kararda Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park’ta gerçekleştirilecek. Takımın şampiyonluk kupasını da statta alması planlanıyor.

2 7
Galatasaray’ın şampiyonluk programı belli oldu - Resim: 3

Galatasaray yönetiminin yaptığı toplantıda kutlamalara dair dikkat çeken bir karar daha alındı. Buna göre stat içi organizasyonda herhangi bir sanatçı sahne almayacak.

3 7
Galatasaray’ın şampiyonluk programı belli oldu - Resim: 4

GALATASARAY LİSESİ’NDEN KUTLAMALARA YOLCULUK

Planlamaya göre sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket ederek RAMS Park’a geçecek.

4 7
Galatasaray’ın şampiyonluk programı belli oldu - Resim: 5

Statta gerçekleştirilecek kutlamalarda havai fişek ve drone gösterilerinin yanı sıra DJ performansları yer alacak.

5 7
Galatasaray’ın şampiyonluk programı belli oldu - Resim: 6
6 7
Galatasaray’ın şampiyonluk programı belli oldu - Resim: 7
7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro