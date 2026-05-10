Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılı ekipte, kutlamaların programı da belli oldu.
Galatasaray’ın şampiyonluk programı belli oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yapılacak kutlamaların yeri ve tarihi netleşti. Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda organizasyona ilişkin önemli kararlar alındı.
KUTLAMALAR RAMS PARK’TA YAPILACAK
NTV'nin haberine göre alınan kararda Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park’ta gerçekleştirilecek. Takımın şampiyonluk kupasını da statta alması planlanıyor.
Galatasaray yönetiminin yaptığı toplantıda kutlamalara dair dikkat çeken bir karar daha alındı. Buna göre stat içi organizasyonda herhangi bir sanatçı sahne almayacak.
GALATASARAY LİSESİ’NDEN KUTLAMALARA YOLCULUK
Planlamaya göre sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket ederek RAMS Park’a geçecek.
Statta gerçekleştirilecek kutlamalarda havai fişek ve drone gösterilerinin yanı sıra DJ performansları yer alacak.
