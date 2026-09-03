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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için belirlenen 24 kişilik oyuncu listesini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı ekibin UEFA'ya bildirdiği kadroda yaz transfer döneminde takıma katılan yeni isimler de yer aldı.

İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane ve Deniz Gül.

KADRO DIŞI KALAN İSİMLER

UEFA listesinde Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner'e yer verilmedi. Sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi kadrosunda bu isimlerin bulunmaması dikkat çekti.