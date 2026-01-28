Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla kasasına önemli bir gelir sağladı. Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar toplam 36 milyon Euro kazanç elde etti:
- Katılım ücreti: 18,6 Milyon €
- Market Pool ve geçmiş 5-10 yıllık sıralama katkısı: 10 Milyon €
- Maç puanları: 7 Milyon €
- Play-Off turuna katılım: 1 Milyon €
- Bu akşam oynanacak maçın sonucuna göre bu rakam artabilecek:
Galibiyet halinde:
- Galibiyet kaynaklı: 2,1 Milyon €
- Sıralama katkısı: 6,3 Milyon €
- 9-16. blokta yer aldığı için: 1 Milyon €
Beraberlik halinde:
- Beraberlik kaynaklı: 0,7 Milyon €
- Sıralama katkısı: 5,2 Milyon €
Mağlubiyet halinde:
-Sıralama katkısı: 4,7 Milyon €
Galatasaray, bu gelirlerle hem kulüp bütçesini güçlendiriyor hem de Avrupa’daki sportif başarısını ekonomik olarak da taçlandırıyor.