Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla kasasına önemli bir gelir sağladı. Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar toplam 36 milyon Euro kazanç elde etti:

- Katılım ücreti: 18,6 Milyon €

- Market Pool ve geçmiş 5-10 yıllık sıralama katkısı: 10 Milyon €

- Maç puanları: 7 Milyon €

- Play-Off turuna katılım: 1 Milyon €

- Bu akşam oynanacak maçın sonucuna göre bu rakam artabilecek:

Galibiyet halinde:

- Galibiyet kaynaklı: 2,1 Milyon €

- Sıralama katkısı: 6,3 Milyon €

- 9-16. blokta yer aldığı için: 1 Milyon €

Beraberlik halinde:

- Beraberlik kaynaklı: 0,7 Milyon €

- Sıralama katkısı: 5,2 Milyon €

Mağlubiyet halinde:

-Sıralama katkısı: 4,7 Milyon €

Galatasaray, bu gelirlerle hem kulüp bütçesini güçlendiriyor hem de Avrupa’daki sportif başarısını ekonomik olarak da taçlandırıyor.