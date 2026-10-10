Galatasaray'ın hafta içi Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk edeceği İspanyol devi Barcelona evinde Getafe'yi 3-0 mağlup ederek La Liga'da 8'de 8 yaptı.

Galatasaray'ın rakibi Barcelona ligde Getafe engelini rahat geçti - Resim : 1

BARCELONA İLK YARIDA RAHATLADI

Camp Nou'da oynanan karşılaşmada perdeyi Anthony Gordon'ın 2. dakikada attığı golle erken açan Barcelona Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus ile 30'da farkı ikiye çıkardı.

Sinan Engin Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin ettiSinan Engin Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin ettiSpor

Devreyi iki farklı üstünlükle tamamlayan Katalan ekibinde son sözü 73. dakikada Jules Kounde söyledi.

Hansi Flick'in öğrencileri milli ara sonrası galibiyet serisine bıraktığı yerden devam etti.

Galatasaray'ın rakibi Barcelona ligde Getafe engelini rahat geçti - Resim : 3

ENES ÜNAL SAKATLIĞI NEDENİYLE KADROYA ALINMADI

Barcelona mağlubiyetiyle birlikte 8 puanda kalan konuk ekip Getafe'de milli oyuncu Enes Ünal kas sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.