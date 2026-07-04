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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için yeni bir isim gündeme geldi.

Africa Foot'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika ile ilgileniyor. Haberde, Galatasaray yönetiminin Nijeryalı futbolcunun transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ ORTA SAHA

24 yaşındaki Onyedika, ön libero başta olmak üzere merkez orta saha pozisyonunda da görev yapabiliyor. Fizik gücü, top kazanma becerisi ve oyun disipliniyle dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, son yıllarda Club Brugge'ün önemli isimlerinden biri haline geldi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Onyedika, geride kalan sezonda Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Nijerya Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan başarılı orta saha oyuncusunun Belçika ekibiyle sözleşmesi devam ediyor.