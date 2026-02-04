İskandinav yıldızları radarına takan Galatasaray’dan bir hamle daha geldi. Özellikle orta sahaya ek takviyede bulunmak isteyen Cimbom, bu sefer İtalya’dan uçağı kaldıracak. Daha önce Nelsson, Jelert ve Midtsjö gibi Kuzey yıldızlarını renklerine bağlayan sarı-kırmızılı yönetim, bu sefer hedefine Morten Frendrup’u aldı.

GALATASARAY’IN ORTA SAHASINA GENÇLİK AŞISI

Süper Lig devi Galatasaray, Serie A’da Genoa forması giyen Morten Frendrup’la yakından ilgilendiriyor. Özellikle güçlü fiziği ve orta sahanın her alanında oynayabilen Danimarkalı yıldız için ilk resmi teklif yapıldı.

DURSUN ÖZBEK UÇAĞI İTALYA’DAN KALDIRACAK! İLK RESMİ TEKLİF YAPILDI

24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 18 milyon Euro ve kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi var. 2022 yılından beri İtalya’da top koşturan 1.78 boyundaki oyuncu, 2 kez de Danimarka Milli Takımı’nda görev yaptı. Artık ülkesinin formasını düzenli giymek isteyen Frendrup’un, Galatasaray’ın ilgisini bir fırsat olarak gördüğü belirtiliyor.

Galatasaray yönetimi resmi teklif yaptı

Genoa’ya ilk teklifi yapan Cim Bom, kısa sürede operasyonu bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Frendrup, orta sahada her pozisyonda görev yapabiliyor ve çalışkanlığıyla tanınıyor.