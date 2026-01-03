İngiltere’de forma şansı bulmakta zorlanan 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha, yaklaşan büyük turnuvalar öncesinde düzenli oynayabileceği bir takım arayışında. Fransa’dan iki teklif almasına rağmen Galatasaray seçeneğini ön plana çıkaran Ugarte’nin, vatandaşları Lucas Torreira ve Fernando Muslera ile sık sık görüştüğü öğrenildi.

MANCHESTER UNITED’IN BONSERVİS TALEBİ: 30 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, Ugarte’nin kulübü Manchester United ile temasa geçti. İngiliz ekibi, 1.5 yıl önce 50 milyon euro ödediği futbolcu için bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar ise Şampiyonlar Ligi tablosu netleşmeden bu rakamı peşin ödemeye sıcak bakmıyor.

“SINGO MODELİ” GÜNDEMDE

Galatasaray cephesi, sezon başında Wilfried Singo transferinde uygulanan kiralama + zorunlu satın alma formülünü masaya koydu. Manchester United’ın da bu seçeneğe olumlu yaklaştığı ve görüşmelerin bu doğrultuda sürdüğü ifade ediliyor.