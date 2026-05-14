Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u evinde 4-2 yenerek üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da milli yıldız Yunus Akgün sezonu değerlendirdi.

YUNUS AKGÜN'DEN SEZON DEĞERLENDİRMESİ

Tivibu Spor'a konuk olan Yunus Akgün, "Çok iyi bir sezon geçirdik. Süper Lig'de şampiyonluğu kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Juventus'u yendik, Atletico Madrid'e iyi karşılık verdik, Liverpool'u iki kere yendik. Bunlar kolay işler değil." dedi.

'TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİ SEZONUN KIRILMA MAÇI'

Sezonun kırılma maçının Trabzonspor mağlubiyeti olduğuna değinen Yunus Akgün, "Sezonun kırılma maçı olarak Trabzonspor'a mağlup olduğumuz maçı diyebilirim. Geçen sene de Beşiktaş deplasmanında kaybetmiştik. Kaybettikten sonra daha çok kenetlenip şampiyonluğa emin adımlarla yürümüştük. Fenerbahçe maçını da söyleyebilirim." diye konuştu.

'KİMSE BİZİM ŞAMPİYON OLMAMIZI İSTEMİYOR'

Milli oyuncu her geçen sene işlerinin daha da zorlaştığını belirterek şunları söyledi:

"Her sezon çok zor ama seneler geçtikçe daha da zor oluyor. Bu sene çok daha zordu bence. Açıkçası kimse bizim şampiyon olmamızı istemiyor. Çok güçlü bir ekibiz, ligde çok büyük işler yapıyoruz. Hem 4 sene üst üste şampiyon olduk hem de her Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıktık. Gerçekten bunu yapabilecek çok fazla takım yok açıkçası. Çıtayı çok yükselttiğimiz için herkesin beklentisi çok yüksek. Puan kayıpları olabilir ama günün sonunda konuşulacak şeyler kaybettiğimiz puanlar değil, kazanılan kupalar olacak. Bu yüzden kazandığımız kupalar konuşulacak."