Sezon başında Galatasaray'ın Serie A ekibi Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun takımdaki geleceği netleşti.

GÖKHAN İNLER: 'ZANIOLO İLE İLGİLİ SORUN GÖRMÜYORUM, BİZİM İÇİN KİLİT BİR OYUNCU'

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnlar, Zaniolo'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınından TV12'ye konuşan İnler, "Bizim işimiz bir oyuncu buraya geldiğinde ona elinden gelenin en iyisini vermesi için yardım etmek. O da takım için elinden gelenin en iyisini yaptı. Onun için hiçbir şey kolay değildi, ama sahada gösterdiği azmi beğeniyorum; bu tür bir karaktere ihtiyacımız var. Bizim için çok önemliydi. Şimdi geleceğini değerlendireceğiz. Onunla ilgili herhangi bir sorun görmüyorum. Bizim için kilit bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

SERİE A'DA BU SEZON 11 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Udinese formasıyla Serie A'da 32 maça çıkan Zaniolo, 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

UDINESE'NİN SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

İtalyan kulübünün 10 milyon Euro ya da 5 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katması için satın alma opsiyonu bulunuyor.