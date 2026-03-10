Galatasaray yönetimi Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eleyerek çeyrek finale kalmak için kesenin ağzını açtı.

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin ettiYapay zeka Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin ettiSpor

Bugün son 16 turu ilk maçında Liverpool'u konuk edecek Galatasaray'da futbolculara dev prim vaadi verildi.

Galatasaray'ın Liverpool primi belli oldu - Resim : 2

GALATASARAY YÖNETİMİ 4 MİLYON EURO PRİM BELİRLEDİ

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray yönetimi, Liverpool'u elemeleri halinde futbolculara toplam 4 milyon Euro prim ödemesi gerçekleştirecek.

Zorlu eşleşme öncesi sarı kırmızılı yönetimin bu kararı takımın zorlu maç öncesi motivasyonunu artırdırdı.