Galatasaray yönetimi Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eleyerek çeyrek finale kalmak için kesenin ağzını açtı.
Bugün son 16 turu ilk maçında Liverpool'u konuk edecek Galatasaray'da futbolculara dev prim vaadi verildi.
GALATASARAY YÖNETİMİ 4 MİLYON EURO PRİM BELİRLEDİ
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray yönetimi, Liverpool'u elemeleri halinde futbolculara toplam 4 milyon Euro prim ödemesi gerçekleştirecek.
Zorlu eşleşme öncesi sarı kırmızılı yönetimin bu kararı takımın zorlu maç öncesi motivasyonunu artırdırdı.