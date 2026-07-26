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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların gündemindeki Rafael Leao için yeni bir girişimde bulunduğu öne sürüldü.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

MİLAN BONSERVİSLİ SATIŞTA ISRARCI

Ancak Milan yönetiminin Portekizli yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı ve oyuncuyu bonservisiyle satmak istediği aktarıldı.

İtalyan ekibinin 27 yaşındaki futbolcu için 40 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonus talep ettiği ifade edildi.

TATİLİN ARDINDAN KAMPA KATILACAK

Geleceği belirsizliğini koruyan Rafael Leao'nun şu sıralar Brezilya'da tatil yaptığı ve 29 Temmuz Çarşamba günü Milan'ın yeni sezon hazırlık kampına katılmasının beklendiği belirtildi. Yine de yıldız oyuncunun kendisinin de belirttiği üzere yeni sezonda Milan'da kalmasının düşük bir olasılık olduğu da kaydedildi.

GEÇEN SEZON 13 GOLE KATKI SAĞLADI

2028 yılına kadar Milan ile sözleşmesi bulunan Portekizli sol kanat oyuncusu, geride kalan sezonda çıktığı 31 resmi karşılaşmada 10 gol atarken 3 de asist yaptı.