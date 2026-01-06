Galatasaray’ın sezon başında Vasco da Gama’ya kiraladığı Carlos Cuesta ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı savunmacı, Brezilya ekibinin sözleşmedeki opsiyonu kullanmasıyla birlikte önümüzdeki sezon da Vasco da Gama forması giymeye devam edecek.

Brezilya’nın önde gelen spor gazetelerinden Globo Esporte’nin doğruladığı bilgilere göre; Cuesta’nın 5 Ocak Pazartesi günü sona ermesi gereken kiralık sözleşmesi uzatıldı.

Vasco da Gama, Galatasaray’a 1,5 milyon euro ödeme yaparak kiralama süresini uzattı ve oyuncunun sözleşmesini en az 31 Aralık 2026’ya kadar geçerli hale getirdi.

Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray, Cuesta’dan kasasına önemli bir sıcak para girişi sağlamış oldu. Brezilya medyası, yeni sözleşmenin Brezilya Futbol Federasyonu’nun (CBF) günlük bülteninde de resmen yayımlandığını aktardı.

Öte yandan iki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre; Vasco da Gama, Kolombiyalı futbolcunun bonservisini 5,7 milyon euro karşılığında kalıcı olarak satın alma opsiyonuna da sahip.