Galatasaray Kulübü’nün yıllık olağan bütçe toplantısı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, toplantıda yaptığı sunumda UEFA gelirlerine ilişkin verileri paylaştı.

Şampiyonlar Ligi’nde sezona lig aşamasında başlayan Galatasaray, 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Play-off turuna yükselen sarı-kırmızılı ekip, bu aşamada Juventus ile eşleşti.

Rakibini eleyerek son 16 turuna kalan Galatasaray, daha önce karşılaştığı Liverpool ile çeyrek final için mücadele etti. İç sahadaki ilk maçı kazanan ekip, deplasmanda 4-0 kaybederek organizasyona son 16 turunda veda etti.

Başkan Dursun Özbek, UEFA’dan bu sezon 60 milyon avro gelir elde edildiğini duyurdu. Açıklanan verilere göre Galatasaray, Avrupa gelirlerinde kulüp tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Özbek, yaptığı değerlendirmede Şampiyonlar Ligi performansının kısa sürede önemli bir ekonomik katkı sağladığını belirtti. Gelir seviyesini korumayı hedeflediklerini vurgulayan başkan, yayın gelirlerinin beklentinin altında kaldığını ve uluslararası pazarda yeni kaynaklar oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.