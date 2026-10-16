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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği-Galatasaray maçında hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

GALATASARAY HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya evinde 4-1 kaybeden Galatasaray gözünü Süper Lig'e çevirdi. Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılarda kamp kadrosu da belli oldu.

KADRODA 4 EKSİK VAR

Sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun yanı sıra cezalı Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu kafide yer almadı. Öte yandan tecrübeli kaleci Günay Güvenç de kadroda yok.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Mario Lemina

GENÇLERBİRLİĞİ VE GALATASARAY'IN SON DURUMU

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan toplayan Galatasaray liderlik koltuğunda oturuyor.

Gençlerbirliği ise 7 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 8 puanda 13. sırada yer alıyor.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son beş Süper Lig karşılaşmasının tamamını kazandı.

2025/26 sezonunda Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği, bu tarihten itibaren İstanbul takımlarını konuk ettiği dokuz maçın beşini kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, göreve geldiği tarihten bu yana Ankara takımlarıyla oynadığı altı Süper Lig karşılaşmasının tamamını kazandı.

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Bernd Storck, takımının başında çıktığı ilk Süper Lig maçında Amed SF ile 2-2 berabere kaldı.