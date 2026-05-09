Yeniçağ Gazetesi
09 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray'ın kalbinde "Boca" tehlikesi: Torreira bavulunu mu hazırlıyor?

Galatasaray'ın kalbinde "Boca" tehlikesi: Torreira bavulunu mu hazırlıyor?

Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Lucas Torreira’ya Güney Amerika’dan talip çıktı. Arjantin temsilcisi Boca Juniors’un Uruguaylı yıldız için girişimlere başladığı, deneyimli futbolcunun da transfere olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Haberi Paylaş
Galatasaray'ın kalbinde "Boca" tehlikesi: Torreira bavulunu mu hazırlıyor? - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğuna yaklaşan Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamalarını hızlandırdı.

1 5
Galatasaray'ın kalbinde "Boca" tehlikesi: Torreira bavulunu mu hazırlıyor? - Resim: 2

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

2 5
Galatasaray'ın kalbinde "Boca" tehlikesi: Torreira bavulunu mu hazırlıyor? - Resim: 3

Fanatik'te yer alan haberlere göre Arjantin’in köklü kulüplerinden Boca Juniors, Uruguaylı orta saha oyuncusunu kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı.

3 5
Galatasaray'ın kalbinde "Boca" tehlikesi: Torreira bavulunu mu hazırlıyor? - Resim: 4

Haberde, 30 yaşındaki futbolcunun da kariyerine Güney Amerika’da devam etme fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

4 5
Galatasaray'ın kalbinde "Boca" tehlikesi: Torreira bavulunu mu hazırlıyor? - Resim: 5

Bu sezon Galatasaray formasıyla 45 resmi karşılaşmada görev alan Lucas Torreira, takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

5 5
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro