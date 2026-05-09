Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğuna yaklaşan Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamalarını hızlandırdı.
Galatasaray'ın kalbinde "Boca" tehlikesi: Torreira bavulunu mu hazırlıyor?
Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Lucas Torreira’ya Güney Amerika’dan talip çıktı. Arjantin temsilcisi Boca Juniors’un Uruguaylı yıldız için girişimlere başladığı, deneyimli futbolcunun da transfere olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fanatik'te yer alan haberlere göre Arjantin’in köklü kulüplerinden Boca Juniors, Uruguaylı orta saha oyuncusunu kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı.
Haberde, 30 yaşındaki futbolcunun da kariyerine Güney Amerika’da devam etme fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 45 resmi karşılaşmada görev alan Lucas Torreira, takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
