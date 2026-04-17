Galatasaray’ın kaçırdığı yıldız futbolcu Avrupa’yı sallıyor
Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna katmak istediği Julio Enciso, Strasbourg formasıyla Avrupa’da fırtına estiriyor. Paraguaylı yıldız, Mainz karşısında 1 gol ve 2 asistlik performansıyla takımını yarı finale taşıdı.Alper Talha Şimşek
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki Paraguaylı yıldız, Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Mainz karşısında adeta tek başına sahne aldı.
İlk maçta deplasmanda 2-0 kaybeden Strasbourg, rövanşta taraftarı önünde fırtına gibi esti ve sahadan 4-0 galip ayrılarak tarihi bir geri dönüşe imza attı.
ENCISO ŞOV YAPTI
Paraguaylı hücumcu mücadelede 1 gol atıp 2 asist yaparak maçın yıldızı oldu.
SEZON RAKAMLARI
Enciso, bu sezon Strasbourg formasıyla 33 maça çıkarken takımına 11 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
STRASBOURG’A TRANSFERİ
Julio Enciso, Premier Lig ekibi Brighton’dan Fransız temsilcisi Strasbourg’a sezon başında 9.50 milyon euro bedelle transfer oldu.
TARİHE GEÇEN BAŞARI
Bu sonuçla Strasbourg, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında yarı finale yükseldi.
YARI FİNALDE RAKİP VALLECANO
Fransız ekibi yarı finalde Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Ayrıca İspanyol temsilcisi son 16 turunda Samsunspor’u elemişti. Eşleşmenin ilk maçı 30 Nisan’da İspanya’da, rövanşı ise 7 Mayıs’ta Fransa’da oynanacak.
FRANSA’DA STRASBOURG
Strasbourg, Ligue 1’de bu sezon şimdiye kadar çıktığı 28 maçta 43 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor. Fransız ekibi özellikle genç oyunculara verdiği süre ve geliştirdiği isimlerle dikkat çekiyor.