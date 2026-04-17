17 Nisan 2026 Cuma
Galatasaray'ın kaçırdığı yıldız futbolcu Avrupa'yı sallıyor

Galatasaray’ın kaçırdığı yıldız futbolcu Avrupa’yı sallıyor

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna katmak istediği Julio Enciso, Strasbourg formasıyla Avrupa’da fırtına estiriyor. Paraguaylı yıldız, Mainz karşısında 1 gol ve 2 asistlik performansıyla takımını yarı finale taşıdı.

Sezon başında Süper Lig devi Galatasaray’ın, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’dan transfer etmek istediği hücum oyuncusu Enciso, Fransız temsilcisi Strasbourg’a imza atmıştı.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki Paraguaylı yıldız, Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Mainz karşısında adeta tek başına sahne aldı.

İlk maçta deplasmanda 2-0 kaybeden Strasbourg, rövanşta taraftarı önünde fırtına gibi esti ve sahadan 4-0 galip ayrılarak tarihi bir geri dönüşe imza attı.

ENCISO ŞOV YAPTI

Paraguaylı hücumcu mücadelede 1 gol atıp 2 asist yaparak maçın yıldızı oldu.

SEZON RAKAMLARI

Enciso, bu sezon Strasbourg formasıyla 33 maça çıkarken takımına 11 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

STRASBOURG’A TRANSFERİ

Julio Enciso, Premier Lig ekibi Brighton’dan Fransız temsilcisi Strasbourg’a sezon başında 9.50 milyon euro bedelle transfer oldu.

TARİHE GEÇEN BAŞARI

Bu sonuçla Strasbourg, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE RAKİP VALLECANO

Fransız ekibi yarı finalde Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Ayrıca İspanyol temsilcisi son 16 turunda Samsunspor’u elemişti. Eşleşmenin ilk maçı 30 Nisan’da İspanya’da, rövanşı ise 7 Mayıs’ta Fransa’da oynanacak.

FRANSA’DA STRASBOURG

Strasbourg, Ligue 1’de bu sezon şimdiye kadar çıktığı 28 maçta 43 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor. Fransız ekibi özellikle genç oyunculara verdiği süre ve geliştirdiği isimlerle dikkat çekiyor.

