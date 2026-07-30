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Galatasaray'ın, Real Madrid'in genç yıldızı Franco Mastantuono'yu kiralamak istediği iddia edildi.

GALATASARAY'DAN MASTANTUONO HAMLESİ

İspanyol basınında sarı-kırmızılıların, River Plate'den 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 18 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.

REAL MADRID'İN PLANI NETLEŞTİ

Real Madrid, geçtiğimiz sezon yeterli forma şansı bulamayan Mastantuono'nun gelişimini sürdürmesi için kiralık ayrılığı değerlendiriyor.

İspanyol devinin, genç oyuncunun satın alma opsiyonu olmadan ve düzenli forma garantisi alabileceği rekabetçi bir Avrupa kulübüne gitmesini istediği öne sürüldü.

TRANSFERDE DEV RAKİPLER VAR

Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmadığı belirtildi.

İddialara göre Serie A ekipleri Roma ve Fiorentina da genç futbolcuyla ilgilenirken İngiltere'den Alvaro Arbeloa'nın teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Fulham'ın da transfer yarışında öne çıkan kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca İspanya ve Fransa'dan bazı kulüplerin de Mastantuono'yu yakından takip ettiği ifade edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AVANTAJI

Haberde, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının transfer sürecinde önemli bir avantaj sağlayabileceği belirtildi.

Real Madrid'in, genç oyuncunun üst düzey rekabet yaşayabileceği bir takımda gelişimini sürdürmesini istediği ve bu nedenle sarı-kırmızılı ekibin güçlü adaylar arasında gösterildiği öne sürüldü.

TÜM GÖZLER REAL MADRID'İN KARARINDA

Real Madrid, Franco Mastantuono'nun yeniden Arjantin'e dönmesini düşünmüyor ve kariyerine Avrupa'da devam etmesini istiyor.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise Real Madrid'in vereceği son kararın ve kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.