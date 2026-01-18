Ara transfer döneminde Avrupa'nın dikkat çeken genç yeteneklerine yatırım yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme Real Betis forması giyen 19 yaşındaki forvet Pablo Garcia gelmişti.

PABLO GARCIA GALATASARAY'I ETKİLEMEDİ

İspanyol basınından ElDesmarque'ye göre, Galatasaray ve Anderlecht'in ilgilendiği Real Betis'in altyapısından yetişen Pablo Garcia, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemiyor.

Bu sezon şu ana kadar 20 maçta şans bulan ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Pablo Garcia'nın Manuel Pellegrini ile çalıştmaktan memnun olduğu ve takımdaki geleceğine güvendiği ifade edildi.

REAL BETIS SÖZLEŞMESİNE SERBEST KALMA MADDESİ KOYDU

Öte yandan genç yıldız adayının sezon başında 2029'a kadar uzatılan sözleşmesine Real Betis'in 30 milyon Euro serbest kalma maddesi eklediği de hatırlatıldı.

Hem İspanyol oyuncu hem de menajerinin gelişim için La Liga'da kalma kararı konusunda hemfikir oldukları aktarıldı.