Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu 18 yaşındaki genç yıldız Can Armando Güner ile güçlendiriyor.

Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın genç takımında forma giyen Can Armando Güner için yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşan Sarı Kırmızılılar, transferi kısa süre içerisinde resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor.

HT Spor'un haberine göre; yarın saat 16.00'da İstanbul'a gelecek olan genç yıldızın Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinde statta olması bekleniyor.

Alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli takımlarında forma giyen, babası Türk olan Can Armando Güner, çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray’ın bu transfer için Alman kulübüne 200 ila 250 bin euro arasında bir yetiştirme bedeli ve oyuncuya da yıllık aynı seviyelerde maaş ödeyeceği ifade ediliyor.