Başakşehir formasıyla geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Süper Lig'de yeniden adından söz ettiren 23 yaşındaki milli forvet Bertuğ Yıldırım'a Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de talip oldu.

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladıFenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladıSpor

FENERBAHÇE BERTUĞ YILDIRIM'IN ŞARTLARINI SORDU

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başakşehir yönetimiyle temasa geçerek Bertuğ Yıldırım'ın transferi şartlarını sordu.

Galatasaray'ın ilgilendiği Bertuğ Yıldırım için Fenerbahçe'den sürpriz hamle - Resim : 2

TAKAS FORMÜLÜ İÇEREN BİR TEKLİF HAZIRLANIYOR

Sarı lacivertli kulübün önümüzdeki günlerde takas formülü içeren bir teklifle Başakşehir'in kapısı çalacağı da belirtildi.

BAŞAKŞEHİR VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Başakşehir'de 23 maça çıkan Bertuğ Yıldırım toplam 808 dakika süre alıp 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın ilgilendiği Bertuğ Yıldırım için Fenerbahçe'den sürpriz hamle - Resim : 3

Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alamayan golcü oyuncu bugüne kadar 5 kez A Milli Takım formasını giyip Türkiye adına 2 gol kaydetti.

Galatasaray'ın ilgilendiği Bertuğ Yıldırım için Fenerbahçe'den sürpriz hamle - Resim : 4

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in üzerine titrediği Bertuğ Yıldırım'ın İstanbul kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.