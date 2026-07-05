Başakşehir formasıyla geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Süper Lig'de yeniden adından söz ettiren 23 yaşındaki milli forvet Bertuğ Yıldırım'a Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de talip oldu.
FENERBAHÇE BERTUĞ YILDIRIM'IN ŞARTLARINI SORDU
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başakşehir yönetimiyle temasa geçerek Bertuğ Yıldırım'ın transferi şartlarını sordu.
TAKAS FORMÜLÜ İÇEREN BİR TEKLİF HAZIRLANIYOR
Sarı lacivertli kulübün önümüzdeki günlerde takas formülü içeren bir teklifle Başakşehir'in kapısı çalacağı da belirtildi.
BAŞAKŞEHİR VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Başakşehir'de 23 maça çıkan Bertuğ Yıldırım toplam 808 dakika süre alıp 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alamayan golcü oyuncu bugüne kadar 5 kez A Milli Takım formasını giyip Türkiye adına 2 gol kaydetti.
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in üzerine titrediği Bertuğ Yıldırım'ın İstanbul kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.