Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, yeni sezon planlaması için düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılı yönetimin transferdeki en büyük hedefinin Bruno Fernandes olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFERDE YİNE BÜYÜK OYNAYACAK

Sezonu zirvede tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, kadrosunu üst seviyeye çıkarmak istiyor. Yönetim, Avrupa arenasında iddialı bir takım kurmak için yıldız isimlere yöneldi.

HEDEF BRUNO FERNANDES

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Galatasaray’ın yaz transfer dönemindeki en büyük hedefi Manchester United kaptanı Bruno Fernandes. Transferin zor olduğu belirtilse de sarı-kırmızılıların tüm imkanları zorlayacağı ifade edildi.

BU YAZ AYRILIK İHTİMALİ ZOR GÖZÜKÜYOR

Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimali ve oyuncunun kulübüne bağlılığı, transferin önündeki en büyük engeller olarak gösteriliyor. Portekizli yıldızın sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

2020 yılında Sporting’den Manchester United’a transfer olan Bruno Fernandes, İngiliz ekibinde çıktığı 324 maçta 106 gol ve 107 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu, kulübüyle 6 sezonda 2 kupa kazandı.

RAMS PARK DETAYI

Bruno Fernandes’in daha önce verdiği bir röportajda en çok etkilendiği stat olarak Galatasaray’ın stadını göstermesi, transfer iddialarını daha da dikkat çekici hale getirdi.