Süper Lig’de sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, özellikle savunma hattındaki sorunları gidermek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray’ın gündemindeydi: Virgil van Dijk transferinde yeni perde - Resim : 1

VAN DIJK İÇİN YENİ İDDİA

Uzun süredir Liverpool forması giyen ve sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Virgil van Dijk konusunda Galatasaray’a yönelik dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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BARCELONA’YA ÖNERİLDİ

The Independent’ın haberine göre, 35 yaşındaki Hollandalı futbolcunun gelecek sezon Barcelona’ya bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmesi için önerildiği öne sürüldü.

FLICK’İN KARARI BEKLENİYOR

Haberde ayrıca Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick’in, gelecek sezon 36 yaşına girecek deneyimli stoperin takıma adaptasyonu konusunda bazı soru işaretleri taşıdığı aktarıldı.