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Kaynak: AA

İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers, transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Youssef Chermiti'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Hibernian karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 22 yaşındaki santrforun yapılan kontrollerinde ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı tespit edildi.

RANGERS RESMEN AÇIKLADI

İskoç kulübü, Chermiti'nin sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalacağını duyurdu.

Rangers'tan yapılan açıklamada, Hibernian maçının ardından gerçekleştirilen kontrollerde oyuncunun ön çapraz bağından sakatlandığı belirtilirken Chermiti'nin önemli bir süre sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Kulüp ayrıca iyileşme sürecinde tüm Rangers ailesinin genç futbolcunun yanında olduğunu belirtti.

GALATASARAY İLE ADI ANILIYORDU

Chermiti'nin sakatlığı transfer açısından da dikkat çekici bir dönemde yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcu için Rangers'a yaklaşık 25 milyon Euro değerinde bir teklif yaptığı, İskoç ekibinin ise bu teklifi kabul etmediği öne sürülmüştü.

Yaşanan ciddi sakatlığın ardından genç santrforun transfer ihtimali de ortadan kalkmış oldu.