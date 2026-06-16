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Galatasaray'ın transfer gündemindeki Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın Zenit'ten ayrıldığı açıkladı.

ZENIT DURAN'IN TAKIMDAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Rus kulübü yaptığı paylaşımda yıldız oyuncunun kiralık sözleşmesinin bittiğini belirterek, "Zenit, forvet oyuncusuna hem futbol kariyerinde hem de saha dışında başarılar diliyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE YARIM SEZON FORMA GİYDİKTEN SONRA RUSYA'YA GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran devre arasında sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesiyle Zenit'in yolunu tutmuştu.

AL NASSR'A GERİ DÖNDÜ

Zenit formasıyla 9 maça çıkan ve 2 gol kaydeden 22 yaşındaki forvet, kulübü Al Nassr'a döndü.

GALATASARAY İLE ANILAN YILDIZ OYUNCUNUN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Transfer gündeminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Duran'ın kariyerine hangi takımda devam edeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.