Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Real Madrid’in 32 yaşındaki stoperi Antonio Rudiger’i renklerine bağlamaya çalışıyor. Galatasaray, deneyimli Alman stoper için şartlarını zorlayacak.

Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray yönetimi, Okan Buruk’tan da onayı aldı. Galatasaray yönetimi Rudiger'i, kış transfer döneminde bitirmek istiyor.

HEYECANLANDIRAN HABER

Sözleşmesi yazın sona erecek Antonio Rudiger için İspanyol basınından güzel haber geldi. Diario AS'ın haberinde şu ifadeler yer aldı: "Rüdiger'in bu yaz ayrılması bekleniyor. Real Madrid'den sözleşmesiyle ilgili herhangi bir telefon almadı. Ancak performansları ve soyunma odasındaki etkisi ona kalma şansı veriyor. Her şey, sezon sonuna kadar düzenli olarak oynayıp oynamamasına bağlı."

Belirtilen haber, Galatasaray cephesini heyecanlardı. 2022-2023 sezonunda Real Madrid’e katılan yıldız stoper, öncesinde Chelsea, Roma ve Stuttgart gibi büyük kulüplerde forma giydi.

Bu sezon sakatlık sorunları da yaşayan Antonio Rudiger, Real Madrid’den ayrılmaya sıcak bakıyor. Tecrübeli isim, Real Madrid formasıyla bu sezon 7 resmi maça çıktı.