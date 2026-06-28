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Yeni sezon öncesi kadrosunda değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden Ahmed Kutucu'ya Süper Lig'den talip çıktı.

RİZESPOR AHMED KUTUCU'YU İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çaykur Rizespor, Galatasaray'da gözden düşen Ahmed Kutucu'yu transfer etmek istiyor.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibinin, 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

GALATASARAY'DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Eyüpspor'da dikkat çeken bir çıkış yakaladıktan sonra 2024-2025 sezonunun devre arasında yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu, sarı kırmızılı formayla beklentileri karşılayamadı.

Geçtiğimiz sezon 18 maçta görev alan 26 yaşındaki forvet 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.