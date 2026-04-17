UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool karşısında kolu kırılan ve operasyon geçiren Victor Osimhen de kadroya dahil edildi.

Nijeryalı golcünün mücadelede özel koruyucu aparatla sahaya çıkması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde açıklandı:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina.