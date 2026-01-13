Galatasaray'ın Fabian Ruiz transferinde hayalleri suya düştü.

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDE BÜYÜK HEYECAN YARATMIŞTI

Ara transfer döneminde kadrosunu önemli bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı kulübün 29 yaşındaki İspanyol yıldız Ruiz'i gündemine almıştı.

Transfer gündeminde isminin anılmasıyla birlikte büyük heyecan yaratan Fabian Ruiz ile ilgili Galatasaraylıları üzecek bir gelişme yaşandı.

FABIAN RUIZ PSG İLE SÖZLEŞME UZATTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fabian Ruiz, kulübü PSG ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Görüşmelerin son aşamada olduğu ve Fabian Ruiz'in PSG ile sözleşmesini 2029'a kadar uzatması bekleniyor.