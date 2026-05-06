Fas Botola Pro Lig’de Wydad AC ile CODM Meknes arasında oynanan karşılaşmaya Hakim Ziyech damga vurdu. Galatasaray’ın eski yıldızı, uzak mesafeden attığı frikik golüyle taraftarlara eski günlerini hatırlattı.

ZIYECH UZAKLARDAN AVLADI

Muhammed V Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 23. dakikasında Wydad AC kaleyi uzaktan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı.

Topun başına geçen Hakim Ziyech, uzak mesafeye rağmen doğrudan kaleyi düşündü. Faslı yıldızın sert ve düzgün vuruşunda top ağlarla buluşurken tribünlerde büyük sevinç yaşandı.

Golün görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyaya düşerek büyük etkileşim aldı.

GOOOOOAL 🇲🇦🤯 Hakim Ziyech with a stunning free-kick… 1-0 pic.twitter.com/iNaL8r9XGP — Wydad Red Castle (@WydadRedCastle) May 6, 2026

GALATASARAY GÜNLERİNDEN FARKLI BİR GÖRÜNTÜ

Avrupa futbolunda özellikle Ajax ve Chelsea dönemlerinde duran toplardaki etkisiyle öne çıkan Ziyech, Galatasaray kariyerinde ise beklentilerin uzağında kalmıştı.

Sarı-kırmızılı formayla zaman zaman yeteneğini gösterse de istikrarlı performans ortaya koyamayan Faslı yıldız, Türkiye kariyerinde eleştirilerin odağında yer almıştı.

Bu golün ardından birçok taraftar, Ziyech’in eski teknik kalitesini yeniden göstermeye başladığı yönünde yorumlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ziyech’in attığı golün ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı. Özellikle uzak mesafeden yaptığı vuruş ve topun kaleye gidiş açısı futbolseverlerin dikkatini çekti.