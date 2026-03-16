Polonya Ekstraklasa'nın 25. haftasında Gornik Zabrze'nin evinde Rakow Czestochowa'yı 3-1 mağlup ettiği maça Lukas Podolski'nin yaptığı hareket damga vurdu.

OYUNA GİRDİKTEN 2 DAKİKA SONRA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın son anlarında oyuna giren Podolski, 2 dakika sonra rakibiyle girdiği bir mücadele sonrası sinirlerine hakim olamadı. Kendisine faul yapan ve özür dilemeye çalışan Michael Ameyaw'ın karın bölgesine şiddetli bir yumruk sallayan Podolski kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Alman yıldızın bu yaptığı bu hareket sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

BU SEZON HENÜZ GOL ATAMADI

Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen 40 yaşındaki tecrübeli forvet, 5 sezondur Gornik Zabrze'de oynuyor. Bu sezon Polonya ekibinde kısıtlı süreler bulan Podolski görev aldığı 12 maçta henüz golle tanışamadı.