Dünya futbolunun tanınan isimlerinden Lukas Podolski, futbolu bırakma kararı aldı. 40 yaşındaki eski Alman yıldız, kararını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

KULÜBÜN SAHİBİ OLARAK DEVAM EDECEK

Son yıllarda Polonya ekibi Gornik Zabrze forması giyen Podolski, futbolculuk kariyerinin ardından kulübün sahibi olarak yoluna devam edecek.

Daha önce kulübün hisselerinin bir kısmını elinde bulunduran Alman futbolcunun, Gornik Zabrze’yi tamamen devraldığı belirtildi.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Kariyerine Köln altyapısında başlayan Podolski; Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giydi.

Yolu Süper Lig'de de geçen deneyimli futbolcu kariyeri boyunca Almanya Bundesliga şampiyonluğu, DFB-Pokal ve İngiltere FA Cup zaferleri yaşadı.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ İZLER BIRAKTI

2015-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Podolski, sarı kırmızılı ekipte taraftarın sevgilisi olmuştu.

Alman yıldız, Galatasaray kariyerinde çıktığı 75 maçta 34 gol ve 18 asistlik performans ortaya koydu.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Podolski, Almanya Milli Takımı formasını 130 kez giydi ve 49 gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, 2014 Dünya Kupası’nda Almanya ile şampiyonluk sevinci yaşarken milli takım kariyerini 2017 yılında tamamladı.

SAHA DIŞINDA DA DEV YATIRIMLAR YAPTI

Futbolun dışında iş dünyasında da dikkat çeken yatırımlar yapan Podolski’nin Avrupa genelinde yüzlerce şubesi bulunan bir kebap zinciri bulunuyor.

Alman yıldız ayrıca giyim markası, müzik etkinlikleri ve salon futbolu organizasyonlarıyla da faaliyet gösteriyor.