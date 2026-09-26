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Galatasaray'ın eski futbolcularından Fredrik Midtsjö, 33 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Son olarak Eyüpspor forması giyen Norveçli orta saha, yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kaldığını belirterek emeklilik kararında yaşadığı sakatlığın etkili olduğunu söyledi.

'VÜCUDUM BEKLEDİĞİM TEPKİYİ VERMEDİ'

Midtsjö açıklamasında, "Yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kaldıktan sonra, profesyonel futbolculuk kariyerimi noktalama vaktinin geldiğine karar verdim. Sakatlığımın ardından yeniden tam olarak iyileşebilmek için çok çabaladım ancak ne yazık ki vücudum beklediğim tepkiyi vermedi." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin hayal ettiği şekilde sona ermediğini belirten Midtsjö, buna rağmen geride bıraktığı yıllarla gurur duyduğunu ve kendisine destek verenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.

GALATASARAY'DA 28 MAÇA ÇIKTI

Türkiye kariyerine Galatasaray'da başlayan Midtsjö, sarı-kırmızılı formayla 28 karşılaşmada görev yaptı. Ardından Pendikspor'a transfer olan Norveçli futbolcu burada 27, son durağı Eyüpspor'da ise 9 maçta forma giydi.