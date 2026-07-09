Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Başakşehir, savunmaya önemli bir takviye yaptı.
İstanbul ekibi, son olarak Belçika Pro Lig takımlarından KVC Westerlo'da forma giyen Emin Bayram'ı renklerine bağladığını açıkladı.
4 YILLIK İMZA
Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki stoperle 4 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
✅️ Hoş geldin Emin Bayram |— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) July 9, 2026
Kulübümüz, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/PNtnk2rgkk
GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Emin Bayram, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansın ardından 2024 yılında Belçika temsilcisi Westerlo'ya transfer olmuştu.
GEÇEN SEZON 39 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Westerlo formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen genç savunmacı, tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev aldı.
Başakşehir, Emin Bayram transferiyle savunma rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.