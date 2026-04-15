Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, hakkında ortaya atılan iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Habertürk’e konuşan Sarıoğlu, “Söz konusu iddialar yalan ve iftira. Suç duyurusunda bulunduk” dedi.
Galatasaray’ın eski kaptanı ‘Sabri Reyiz’ lakaplı Sabri Sarıoğlu sessizliğini bozdu: Hamilelik, şiddet ve hastalık iddialarına ne dedi?
Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, eski sevgilisi olduğunu iddia eden Lara Aslan'ın ağır suçlamalarına ilk kez yanıt verdi.
Geçtiğimiz yıl Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu’nu aldattığı iddia edilmişti. İlişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı ve kürtaj süreci nedeniyle aile içinde büyük kriz çıktığı ileri sürülmüştü.
Kaptan pilot Yağmur Sarıoğlu, iddiaların ardından yaptığı açıklamada, “Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz” ifadelerini kullanmıştı.
Eski futbolcu söz konusu iddialarla yeniden gündeme geldi. Lara Aslan isimli bir kadın, eski sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Sabri Sarıoğlu hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Aslan, maddi, fiziksel ve cinsel sağlık boyutuna uzanan çok sayıda suçlama yöneltti.
Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın” sözleriyle sağlıkla ilgili ciddi bir iddiayı gündeme taşıdı. Aslan ayrıca, “Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış” ifadelerini kullandı.
Suçlamalarına devam eden Aslan, maddi zarara da uğradığını belirterek, “4 yıl, hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hâlâ 30 bin dolardan fazla borcu var” mesajını yazdı.
Aslan, yalnızca kendisinin değil, Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu’nun da yaşananlardan olumsuz etkilendiğini iddia etti.
Kendisinin de hatalı olduğunu kabul eden Aslan, “Ben kendi çocuklarının ölüsü üstüne edilen yeminlere güvenerek hata ettiğim için özür diliyorum ama en büyük özrü kendi çocuklarına yapmalı ve tedavi olmalı” şeklinde sözlerini noktaladı.
İddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Sabri Sarıoğlu Habertürk’e konuştu. Sarıoğlu, “İddiaların hepsi yalan ve iftira. Benim üzerimden prim yapılmaya çalışılıyor. Olayı yargıya taşıyarak, suç duyurusunda bulunduk” dedi.
SABRİ SARIOĞLU KİMDİR?
Sabri Sarıoğlu, 26 Temmuz 1984 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğmuş Türk eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Şu anda 41 yaşındadır. Ailesi Çarşambalı olup, 1990 yılında İstanbul'a yerleşmişlerdir.
Futbola küçük yaşlarda başlayan Sabri Sarıoğlu, 1995-1999 yılları arasında Yeni Özkartalspor'da oynadıktan sonra 1999'da Galatasaray altyapısına (A2 takımı) katıldı. 2002 yılında A takıma yükseldi ve 2017'ye kadar sarı-kırmızılı formayı giydi.
Bu süreçte toplam 475 resmi maçta forma giydi ve 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Mücadeleci yapısı, hızı ve saha içi liderliğiyle taraftarların sevgisini kazandı; "Speedy Gonzales" lakabıyla anıldı.
Asıl mevkisi sağ açık olmakla birlikte sağ bek olarak da başarılı performanslar sergiledi. 2011-2012 sezonunda takım kaptanlığı yaptı.
Kariyerinin son döneminde 2017-2018 sezonunda Göztepe'de forma giydikten sonra aktif futbolculuğu bıraktı. Milli takım kariyerinde ise U-15'ten başlayarak tüm kademelerde forma giydi. A Milli Takım'da 2006'dan itibaren 44 maç oynadı ve 1 gol attı.
Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yöneldi. Türkiye U19 Milli Takımı'nı çalıştırdı (2026 itibarıyla bu görevden ayrıldığına dair haberler çıktı). Ayrıca spor yorumculuğu yaparak medyada yer aldı.
Özel hayatında, 20 Nisan 2010'da Yağmur Sarıoğlu (evlilik öncesi soyadı Yılmaz) ile evlendi. Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilot olarak görev yapıyor. Çiftin Sarp, Sare ve Saran adında üç çocuğu bulunmaktadır.
Sabri Sarıoğlu, Galatasaray tarihinin en uzun süreli oyuncularından biri olarak kabul edilir. Sadakati, azmi ve Galatasaray'a olan bağlılığıyla hatırlanır. Son dönemde ise özel hayatıyla ilgili çıkan iddialarla da gündeme gelmiştir.