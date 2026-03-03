Ortadoğu’da artan savaş gerilimi, yalnızca siyasi dengeleri değil, spor camiasını da derinden etkiliyor.

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı kapsamlı askeri operasyonun ardından, Katar’ın Al-Sadd takımında görev yapan ve Galatasaray’ın eski teknik direktörü İtalyan Roberto Mancini, ilk patlamaları kilisede duyduğunu ifade etti:

“Telefonum Arapça mesajlarla çaldı ve beş altı patlama duydum. Alarmlar çaldığında kilisede ayin yapıyorduk ve hemen eve gitmemiz ve dışarı çıkmamamız emredildi. Annem endişeli bir şekilde beni aradı, ama şimdilik rahat olabilir. Son birkaç gündür haberleri takip ediyoruz ve Körfez'deki güçlerin konuşlandırılması göz önüne alındığında, bir şey olabileceğini düşündük, ancak diplomasinin galip geleceğini umduk. Parmaklarımız çapraz.”