Galatasaray'ın en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker 108 yaşında hayatını kaybetti

GALATASARAY CAMİASINDA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Diriker, Galatasaraylılar Birliği, Galatasaraylılar Derneği, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) ile Galatasaray Eğitim Vakfı mütevelli heyetinde görev yaptı.

Galatasaray Alumni Association USA'nın temsilci üyesi olarak başkanlık görevinde de bulunan Diriker, Galatasaray İşbirliği Kuruluna en kıdemli üye sıfatıyla başkanlık etti.