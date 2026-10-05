Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Ali Fuat Diriker'den acı haber geldi. Sarı-kırmızılı kulübün en kıdemli üyesi olan Diriker, 108 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray Kulübü, Diriker'in vefatının ardından resmi açıklama yayımladı.
Galatasaray'ın en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker 108 yaşında hayatını kaybetti
Galatasaray Kulübünün en kıdemli üyesi, 1947 sicil numaralı divan kurulu üyesi Ali Fuat Diriker, 108 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp, Diriker için başsağlığı mesajı yayımladı.Kaynak: AA
GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüzün en kıdemli üyesi, 1947 sicil numaralı divan kurulu üyemiz Ali Fuat Diriker'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Diriker'in naaşı, 8 Ekim Perşembe günü Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
ALİ FUAT DİRİKER KİMDİR?
1918 yılında dünyaya gelen Ali Fuat Diriker, Kurtuluş Savaşı komutanlarından Albay Ahmet Nuri Diriker'in oğluydu.
1928 yılında Galatasaray Lisesine giren Diriker, Gündüz Kılıç ve Eşfak Aykaç ile sınıf arkadaşlığı yaptı. 1935 yılında Galatasaray Kulübüne üye olan Diriker, 1939'da Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Yüksek Mühendis Mektebinde inşaat mühendisliği eğitimi aldı.
GALATASARAY CAMİASINDA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI
Diriker, Galatasaraylılar Birliği, Galatasaraylılar Derneği, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) ile Galatasaray Eğitim Vakfı mütevelli heyetinde görev yaptı.
Galatasaray Alumni Association USA'nın temsilci üyesi olarak başkanlık görevinde de bulunan Diriker, Galatasaray İşbirliği Kuruluna en kıdemli üye sıfatıyla başkanlık etti.