Galatasaray’ın efsane futbolcularından spor yazarı Gökmen Özdenak hayatını kaybetti.

29 Aralık'ta evinde kalp rahatsızlığı yaşayarak hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki Özdenak, iki gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray, hayatını kaybeden efsane futbolcusu Gökmen Özdenak için paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı üyesi Gökmen Özdenak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Henüz 20 yaşındayken Galatasaray’da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası’na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak’ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler. 1976’da Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?

Gökmen Özdenak, Galatasaray tarihinin efsane futbolcuları arasında yer alan eski milli futbolcudur. Futbol kariyerine İstanbulspor’da başlayan Özdenak, 1967 yılında henüz 20 yaşındayken Galatasaray’a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı formayı 13 sezon boyunca giyen Gökmen Özdenak, Galatasaray tarihine adını yazdıran isimlerden biri olmayı başardı.

1980 yılında aktif futbol kariyerini noktalayan Özdenak, kulüp kariyerinde toplam 327 resmi maça çıkarken 105 gol kaydetti. Galatasaray formasıyla ise 297 maçta 99 gol atan Gökmen Özdenak, sarı-kırmızılı kulübün unutulmazları arasına girdi.

Gökmen Özdenak, A Milli Takım formasını da 14 kez giyerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etti.

Futbolu bıraktıktan sonra spor dünyasından kopmayan Özdenak, çeşitli televizyon kanalları ve platformlarda futbol yorumculuğu yaparak kamuoyunun karşısına çıktı.