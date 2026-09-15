Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Galatasaray Kulübünde eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Divan kurulunun duyurusuna göre Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'ndaki toplantının başlangıç saati 13.30 olacak.

Toplantıda kulüp başkanı Dursun Özbek, gelecek döneme ilişkin çalışmalar hakkında divan üyelerine sunum yapacak. Ayrıca kulübün kullanımındaki marka ve logo haklarıyla ilgili kurul üyelerine bilgi aktarılacak.

Tüzük kapsamında eylül ayında sunulması gereken kulüp ile bağlı ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide mali raporu ve denetim kurulu raporu ise ekim ayında divan kurulunun gündemine getirilecek.