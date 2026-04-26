4 puanlık avantajla zirvede yer alan Galatasaray, yaklaşık 50 bin taraftarının desteğini arkasına alacağı mücadelede rakibini mağlup ederek üst üste 4. galibiyetine ulaşmayı amaçlıyor.

Hafta içinde Gençlerbirliği ile Türkiye Kupası’nda karşılaşan sarı-kırmızılılar, derbiye odaklanmak adına kadroda rotasyona giderek elenmeyi göze aldı.

Kupada son bölümde forma şansı bulan Victor Osimhen, performansıyla Fenerbahçe karşılaşmasına ilk 11’de başlayacağının sinyalini verdi.

ASLAN’IN MORAL KAYNAĞI OSIMHEN

Kupadan elenmenin üzüntüsünü yaşayan Galatasaray’da teselli Osimhen’in performansı oldu. Nijeryalı futbolcu antrenmanlarda yüksek motivasyonuyla dikkat çekti.

Teknik direktör Okan Buruk, daha önce Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ve Juventus’a karşı iç sahada elde edilen galibiyetlerdeki oyun planını yeniden kurguladı.

Taktik çalışmalarında Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış ve Osimhen ilk ekipte yer aldı. Yunus, Noa Lang, İlkay ve Icardi ise yedek seçenekler arasında değerlendirildi.

OKAN BURUK’TAN SANE’YE ÖZEL MESAJ

Teknik direktör Okan Buruk, Sane ile yaptığı görüşmede Alman oyuncudan hücumda üretkenlik beklediğini ifade ederek motivasyon sağladı.

Futbolculara kart görme konusunda dikkatli olmaları hatırlatılırken, derbinin anahtarının kontrollü oyun olduğu vurgulandı.

Kamp programı uygulamayan sarı-kırmızılı ekip, bugün öğle saatlerinde Kemerburgaz’da bir araya gelme kararı aldı.

DURSUN ÖZBEK’TEN TAKIMA DESTEK

Başkan Dursun Özbek, tesis ziyaretleriyle futbolculara moral aşıladı.

Özbek, 26. şampiyonluk hedefi doğrultusunda kenetlenen takıma ve teknik direktör Okan Buruk’a desteğini sürdürdü.