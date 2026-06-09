Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biriyle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

GEDSON FERNANDES İDDİASI

Galatasaray'ın, Türkiye'de son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'i transfer listesine aldığı öne sürülmüştü. Halen Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova forması giyen Portekizli orta saha için kulübünün beklentisi ve oyuncunun maaş talebi belli oldu.

BONSERVİS VE MAAŞ TALEBİ ORTAYA ÇIKTI

HT Spor'un haberine göre Spartak Moskova, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan 21 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

27 yaşındaki futbolcunun yıllık maaş beklentisinin ise 5 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

GALATASARAY'IN ÖNCELİĞİ FARKLI İSİMLER

Haberde, Gedson Fernandes'in Galatasaray'ın orta saha transferindeki ilk hedefi olmadığı da belirtildi. Sarı-kırmızılıların öncelikli olarak Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga ve Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Spartak Moskova formasıyla 37 resmi maçta görev yapan Gedson Fernandes, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.