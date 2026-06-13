Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray'ın Brüksel'deki şampiyonluk kutlamasına Mertens sürprizi damga vurdu

Galatasaray'ın Brüksel'deki şampiyonluk kutlamasına Mertens sürprizi damga vurdu

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 26. şampiyonluğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce taraftarın katılımıyla kutlandı. Tarihi Grand-Place Meydanı'ndaki organizasyona Dursun Özbek, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close ve sürpriz isim Dries Mertens katıldı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Galatasaray'ın Brüksel'deki şampiyonluk kutlamasına Mertens sürprizi damga vurdu - Resim: 1

Galatasaray'ın 26. Süper Lig şampiyonluğu, Belçika'nın başkenti Brüksel'in tarihi Grand-Place Meydanı'nda düzenlenen özel etkinlikle kutlandı.

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Galatasaray'ın Brüksel'deki şampiyonluk kutlamasına Mertens sürprizi damga vurdu - Resim: 2

AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINDAN TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde meydanı doldurdu.

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Galatasaray'ın Brüksel'deki şampiyonluk kutlamasına Mertens sürprizi damga vurdu - Resim: 3

BELEDİYE BAŞKANI TARAFTARLARA SESLENDİ

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, belediye binasının balkonundan taraftarlara hitap etti.

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Galatasaray'ın Brüksel'deki şampiyonluk kutlamasına Mertens sürprizi damga vurdu - Resim: 4

'CİMBOMBOM' TEZAHÜRATI YAPTI

Philippe Close, geçtiğimiz yıl Manneken Pis heykelinin Galatasaray forması giymesinin kulübe uğur getirdiğini söylerken, taraftarlardan öğrendiği "Cimbombom" tezahüratını da yaptı.

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Galatasaray'ın Brüksel'deki şampiyonluk kutlamasına Mertens sürprizi damga vurdu - Resim: 5

DURSUN ÖZBEK'TEN 27. ŞAMPİYONLUK MESAJI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yurt dışında yaşayan taraftarların başarıdaki payına dikkat çekerek, "Şimdi 27. şampiyonluğa hazırlanıyoruz" dedi.

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Galatasaray'ın Brüksel'deki şampiyonluk kutlamasına Mertens sürprizi damga vurdu - Resim: 6

ETKİNLİĞE MERTENS SÜRPRİZİ DAMGA VURDU

Etkinliğin sonunda Philippe Close, sürpriz bir konuğu sahneye davet etti. Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens'in sahneye çıkmasıyla meydanda büyük coşku yaşandı.

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Galatasaray'ın Brüksel'deki şampiyonluk kutlamasına Mertens sürprizi damga vurdu - Resim: 7

CIRO DA SAHNEDEYDİ

Belçikalı yıldız, oğlu Ciro ile birlikte taraftarları selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar uzun süre Mertens'e sevgi gösterilerinde bulundu.

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Galatasaray'ın Brüksel'deki şampiyonluk kutlamasına Mertens sürprizi damga vurdu - Resim: 8

MERTENS İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada Dries Mertens'in gelecekte Galatasaray bünyesinde görev almasının sürpriz olmayacağını söyledi.

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Galatasaray'ın Brüksel'deki şampiyonluk kutlamasına Mertens sürprizi damga vurdu - Resim: 9

Bir süredir Dries Mertens'in Okan Buruk'un ekibine katılarak teknik kadroda Galatasaray bünyesinde görev alacağı konuşuluyordı.

Close'un bu sözleri sonrası Mertens'in sarı kırmızılı kulübe geri dönme ihtimaline dair beklentiler arttı.

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