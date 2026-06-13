Galatasaray'ın 26. Süper Lig şampiyonluğu, Belçika'nın başkenti Brüksel'in tarihi Grand-Place Meydanı'nda düzenlenen özel etkinlikle kutlandı.
Galatasaray'ın Brüksel'deki şampiyonluk kutlamasına Mertens sürprizi damga vurdu
Galatasaray'ın Süper Lig'deki 26. şampiyonluğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce taraftarın katılımıyla kutlandı. Tarihi Grand-Place Meydanı'ndaki organizasyona Dursun Özbek, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close ve sürpriz isim Dries Mertens katıldı.Furkan Çelik
AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINDAN TARAFTARLAR AKIN ETTİ
Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde meydanı doldurdu.
BELEDİYE BAŞKANI TARAFTARLARA SESLENDİ
Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, belediye binasının balkonundan taraftarlara hitap etti.
'CİMBOMBOM' TEZAHÜRATI YAPTI
Philippe Close, geçtiğimiz yıl Manneken Pis heykelinin Galatasaray forması giymesinin kulübe uğur getirdiğini söylerken, taraftarlardan öğrendiği "Cimbombom" tezahüratını da yaptı.
DURSUN ÖZBEK'TEN 27. ŞAMPİYONLUK MESAJI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yurt dışında yaşayan taraftarların başarıdaki payına dikkat çekerek, "Şimdi 27. şampiyonluğa hazırlanıyoruz" dedi.
ETKİNLİĞE MERTENS SÜRPRİZİ DAMGA VURDU
Etkinliğin sonunda Philippe Close, sürpriz bir konuğu sahneye davet etti. Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens'in sahneye çıkmasıyla meydanda büyük coşku yaşandı.
CIRO DA SAHNEDEYDİ
Belçikalı yıldız, oğlu Ciro ile birlikte taraftarları selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar uzun süre Mertens'e sevgi gösterilerinde bulundu.
MERTENS İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada Dries Mertens'in gelecekte Galatasaray bünyesinde görev almasının sürpriz olmayacağını söyledi.
Bir süredir Dries Mertens'in Okan Buruk'un ekibine katılarak teknik kadroda Galatasaray bünyesinde görev alacağı konuşuluyordı.
Close'un bu sözleri sonrası Mertens'in sarı kırmızılı kulübe geri dönme ihtimaline dair beklentiler arttı.