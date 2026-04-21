Yeniçağ Gazetesi
21 Nisan 2026 Salı
Galatasaray'ın Bernardo Silva'ya yaptığı maaş teklif belli oldu: Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray'ın Bernardo Silva'ya yaptığı maaş teklif belli oldu: Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray’ın, sezon sonunda Manchester City’den ayrılacak olan Bernardo Silva için yaptığı teklif belli oldu. Sunulan maaş dikkat çekti. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Manchester City, Portekizli yıldızı Bernardo Silva ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Galatasaray, İngiliz ekibinden ayrılması beklenen Portekizli yıldıza yıllık 15 milyon eurodan iki yıllık sözleşme önerdi. Sunulan teklif dikkat çekti.

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündemde yer alan Portekizli futbolcu için teklifini sundu.

İLKAY DEVREYE GİRDİ

Galatasaray, İlkay Gündoğan’ın da aracılığıyla oyuncuyla çok ciddi temaslar sağladı.

Geçen sezon Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane’yi haziran ayında İstanbul’a getiren Galatasaray, benzer bir operasyonu Bernardo Silva için de yapmak istiyor.

Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Galatasaray uzun süredir gündemde yer alan ve İlkay Gündoğan aracılığıyla temas kurulan Bernardo Silva’ya yıllık 15 milyon Euro’dan iki yıllık sözleşme teklif etti.

Bernardo Silva, Manchester City kariyerinde 18 kupa kaldırarak büyük bir başarıya imza attı.

9 yıldır Manchester City’de forma giyen Bernardo Silva, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte İngiliz ekibinden ayrılacak. Manchester City kariyerinde 452 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 76 gol ve 77 asist üretti.

Kaynak: Diğer
