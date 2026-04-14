Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin üçüncü ve belirleyici maçında yarın La Laguna Tenerife ile İspanya’da deplasmanda karşılaşacak.
Tenerife Santiago Martin Arena’daki karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, serinin ilk karşılaşmasında İspanyol rakibine deplasmanda 84-83 kaybetti. Evindeki ikinci maçı 64-62 kazanan Galatasaray MCT Technic, durumu 1-1’e getirdi ve seriyi dengeledi.
Seride yarın ikinci galibiyetini alan takım, İspanya’nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuna katılma hakkı elde edecek. Eşleşmede Dörtlü Final biletini alacak ekip yarı finalde Litvanya’nın Rytas ekibine rakip olacak.