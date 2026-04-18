Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında beklendiği gibi kazandı. Açık konuşmak gerekirse bu maçtan puan kaybı bekleyen yoktu… Son 5 maçını kazanamayan, 7 maçtır gol atamayan bir rakip vardı ve Galatasaray da gerekeni yaptı. Üstelik bunu Osimhen gibi çok büyük bir eksik varken başardı.

Rize maçı faciası

Fenerbahçe ise Rizespor karşısında son saniyede yediği golle sadece iki puan değil, çok kritik bir fırsatı da kaçırdı ki momentumu yakalamış 1-0'dan dönmüş bir takım son saniye o golü yediyse şampiyonluk zaten kaçar.

Psikolojik üstünlük Galatasaray'da

Şimdi tablo çok net: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 puan fark var ve ligde 4 hafta kaldı. Üstelik bir de derbi var. Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı deplasmanda en son 9 yıl önce yenmiş olması da artık ciddi bir psikolojik bariyer haline gelmiş durumda.

Kontrol Galatasaray'ın elindeydi

Galatasaray şu an ciddi bir avantajı elinde tutuyor. Oyun olarak da daha oturmuş, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsündeler. Trabzonspor’un geçen hafta Alanyaspor karşısında puan kaybetmiş olması belki yarışa biraz daha heyecan katabilirdi ama bugün gelinen noktada Galatasaray kontrolü tamamen eline almış durumda… Bunu sahaya da net şekilde yansıtıyorlar.

Fenerbahçe bu puan kayıplarını yaşamasaydı...

Fenerbahçe cephesi ise Karagümrük ve Rizespor maçlarında kaybedilen 5 puanın bedelini ağır ödüyor. Bu puanlar alınabilseydi bugün çok farklı bir tablo konuşulabilirdi. Hatta haftaya alınacak bir beraberlik bile işleri çok daha zor bir noktaya getirecekti ki daha önemli sorunlar da var aslında.

Yönetime yazar

Bir de işin transfer ve planlama tarafı var… Hala tartışılıyor. Sidiki ve Kante hamleleri ciddi soru işaretleri yarattı. Aziz Yıldırım’ın da divanda bu transferlere yönelik eleştirileri vardı ki haksız olduğunu söyleyemeyiz.

Transferlerin maliyeti ve verimi ortada ki katkıları da belli. İşin taktik kısmına o şurada o burada oynardı kısmına hiç girmeyelim. Ancak Fenerbahçe'de Sidiki Cherif, 1. forvet olarak transfer ediliyorsa... Diyecek bir şey bulamıyorum.

Devre arasında yapılan planlama ve yanlış transfer politikası, bugün gelinen noktada Fenerbahçe’yi zor durumda bırakan en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Sezon başında da sorunlar var da orası da çok ayrı konu.

Hayırlı olsun

Galatasaray'ın artık arka arkaya 4. şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun. Mesele artık “ne zaman kesinleşir” noktasına gelmiş durumda.