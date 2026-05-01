Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor’a konuk olacak Galatasaray, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği kritik karşılaşma öncesi Samsun’a geldi.

Galatasaray'ı Samsun'da taraftarları karşıladı

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

İstanbul’dan özel uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na gelen Galatasaray kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolculara çiçek verirken hatıra fotoğrafları da çektirdi.

TAKIM MAÇ ÖNCESİ KAMPA GİRDİ

Havalimanındaki karşılamanın ardından sarı-kırmızılı ekip, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Takımın maç saatine kadar burada kampa gireceği öğrenildi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak karşılaşma yarın saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses görev yapacak.

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken, Galatasaray’ın Samsun deplasmanında alacağı sonuç zirve yarışının gidişatını doğrudan etkileyecek.