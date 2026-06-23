Galatasaray'dan yıldız golcüye son uyarı: B planı hazır

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Yeni sezon kadro planlamasını netleştirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcünün kararını bir an önce vermesini bekliyor.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Yeni sezon kadro planlamasını netleştirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcünün kararını bir an önce vermesini bekliyor.
Yıllık 4 milyon euro teklif edildi
Galatasaray yönetimi, sezonun sona ermesinin ardından Mauro Icardi'ye yıllık 4 milyon eurodan yeni sözleşme teklif etti.
Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un Arjantinli yıldızın takımda kalmasını istediği ancak belirlenen şartların dışına çıkmayı düşünmediği belirtildi.
Ancak 33 yaşındaki golcüden henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş alınamadı. Icardi'nin tatil sürecinde farklı ülkelerden gelen teklifleri de değerlendirdiği öğrenildi.
Ay sonuna kadar süre verildi
Haberde, sarı-kırmızılı yönetimin Icardi'nin menajeriyle temasa geçerek ay sonuna kadar karar verilmesini istediği ifade edildi.
Galatasaray cephesi, transfer planlamasının sağlıklı ilerleyebilmesi adına oyuncunun kararını beklediğini iletti.
İlk aday Marmoush
Icardi'nin ayrılık ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray'ın alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Habere göre listenin ilk sırasında Manchester City forması giyen Omar Marmoush yer alıyor.
Devre arasında da gündeme gelen Mısırlı futbolcu için bu kez satın alma opsiyonlu kiralama formülünün değerlendirildiği belirtildi.
Kararını Dünya Kupası sonrası verecek
Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı forması giyen Omar Marmoush'un, turnuvanın ardından geleceğiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.
Hem forvette hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcunun, Okan Buruk'un oyun planına uygun bir profil olarak değerlendirildiği ifade edildi.
Geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 36 resmi maçta görev yapan Marmoush, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.